Damiano Michieletto | “Nel mio ‘West Side Story’ a Caracalla saranno tutti un po’ sudati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il regista ha avuto carta bianca per la realizzazione del programma del Festival 2025: "Farò proposte che offrano novità e spettacolarità" Sarà un cartellone ricco di proposte che offrano “novità” e “spettacolarità” e che possano essere “emozionanti” quello cheMicheletto preparerà per il Festival di2025, che coincide con il Giubileo. “Non ho ancora messo a fuoco nessuna idea precisa, partiamo da titolo proposto dal Teatro dell’Opera di Roma,di Leonard Bernstein, capolavoro assoluto del ‘900, per il quale cercherò di offrire le mie idee migliori”, spiega lo stesso Micheletto in un’intervista all’Adnkronos. E aggiunge: “Se dovessi dire quale sarà una caratteristica del mio allestimento, direi che sul palcoscenico dovranno essereun ‘po’ ...