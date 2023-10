Da “salviamo il pianeta” a “fermiamo Big Oil” | l’evoluzione di Fridays for future e dei movimenti per il clima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Qual è la temperatura deiper ilin Italia? Sono ancora vitali come ai tempi delle manifestazioni di Greta Thunberg? Venerdì 6 ottobre iForsono tornati a sfilare in 35 città italiane, dopo 6 mesi dagli ultimi cortei, con migliaia di giovani in piazza. Non i 400mila del primo “scioperotico” del 2019, che portò alla ribalta il movimento dei giovani seguaci di Greta Thunberg, ma abbastanza per far pensare a una ripresa delle mobilitazioni ecologiste, nella loro versione giovane e metropolitana, diversa ma tangente rispetto alle proteste territoriali contro le grandi opere o l’inquinamento. Ci scommette anche il World Congress forte Justice, che dal 12 al 14 ottobre a Milano riunisce alcuni dei gruppi ambientalisti più radicali, dai Soulèvements ...