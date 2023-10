Cultura della legalità e dell’ambiente nelle scuole | l’ANM incontra gli studenti del Casertano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Santa Maria La Fossa. La tutelae la diffusionesono obiettivi che non si possono raggiungere senza partire dai più giovani e dalle istituzioni scolastiche. Per questo domani, sabato 14 ottobre (9.30) a Santa Maria La Fossa presso il Centro di educazione e documentazione ambientale “Pio La Torre”, bene confiscato alla camorra, sarà presentata a tutti gli istituti scolastici del, l’intesa tra l’Associazione nazionale magistrati (ANM) del distretto di Corte di Appello di Napoli, con il consorzio Agrorinasce, che nelamministra decine di beni confiscati. La presentazione avverrà nell’ambito del convegno “Lae ...

Fino ai giorni scorsi, quando il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e il presidenteFondazione Mitoraj Jean Paul Sabatié hanno firmato l'atto con il quale la proprietà del gigante di bronzo è ...

"Attenti a certi linguaggi: è la cultura della violenza" - "Attenti a certi linguaggi: è la cultura della violenza" il Resto del Carlino

Cultura della prevenzione: in piazza Sant’Oronzo come in tutta Italia torna “Io non rischio” LeccePrima

La Cina non condanna Hamas, Zelensky pronto a recarsi in Israele, Putin mette il naso fuori dalla Russia e chiede un immediato cessate il fuoco (in Medio Oriente), Blinken incontra il re di Giordania ...Fa tappa anche ad Atrani la campagna di comunicazione pubblica “Io non rischio”, con cui la Protezione Civile vuole promuovere e diffondere tra la popolazione la cultura della ...