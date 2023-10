Cucina Pop d’autore on the road

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «Mio padre aveva un ristorante sulla strada. Quando volle comunicare di aver inserito nel menù anche le prime colazioni, mise fuori un cartello con scritto “Alt, prime colazioni”». Lo chef Niko Romito – tre stelle Michelin e una fama di livello mondiale – spiega così il nome del nuovo store che ha aperto a Roma in collaborazione con Enilive: “Alt – Stazione del Gusto”. Un nome che nasce nel 2018 (così lo chef ha chiamato i suoi due ristoranti in Abruzzo, a Castel di Sangro e a Montesilvano): e che ora, con la partnership tra Accademia Niko Romito e Enilive, si diffonderà in tutta Italia e anche oltre confine. “Alt” ha aperto lo scorso 20 settembre nella storica stazione di servizio Eni in viale America, nel quartiere Eur. Sarà aperto tutto il giorno, dalla colazione alla cena, e i piatti proposti potranno essere gustati seduti al tavolo o serviti per l’asporto. L’idea nasce nel 2018: ...

Trend in crescita per la cucina italiana nel mondo con un aumento, rispetto all'anno precedente, a doppia cifra (+11%) per un valore complessivo di 228 miliardi. Il mercato nazionale della ristorazion ...