Ct Nigeria | “Osimhen farà gli esami Non possiamo rischiarlo o potrebbe star fermo due mesi”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il ct dellaJose Pesseiro parla dell’infortunio di, costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro l’Arabia Saudita: “Abbiamo contattato il Napoli, alla fine di ogni partita mandiamo un report per tenere aggiornati i club, dato che siamo responsabili delle condizioni di salute dei calciatori.è fantastico e abbiamo bisogno di lui.glie poi si deciderà se dovrà tornare a Napoli o se resterà qui. Dipenderà dall’entità dell’infortunio. In tre giorni però può essere pericoloso farlo giocare di nuovo, forse salterà la prossima partita. Rischiare una cosa del genere significherebbe correre il rischio di averloper un mese o due. Ovviamente vorrei che giocasse, ma dobbiamo avere rispetto per le società che lo pagano. Questo discorso vale ...

Le parole di Jose Pesseiro, ct della, sulle condizioni di Victordopo l'infortunio in nazionale Jose Pesseiro, ct della, ha parlato dell'infortunio di Victordel Napoli. PAROLE - "Victor va adesso a ...

Arabia Saudita-Nigeria 2-2: Kanno salva Mancini. Out Osimhen, possibile affaticamento Sky Sport

Osimhen infortunato, allarme Napoli: a terra con la Nigeria davanti a Mancini Tuttosport

Precisando che il calciatore è in contatto con il Napoli, Victor in queste ore sta facendo gli accertamenti e secondo il tecnico non giocherà la prossima partita per evitare infortuni.L'allenatore della Nigeria, Jose Pesseiro, ha parlato ad OmaSportsTV delle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24: Come sta Victor Osimhen "No, Victor ...