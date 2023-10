Criteri ESG sempre più importanti per i compensi dei manager

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – I fattori ESG influenzanodi più idei vertici nelle società quotate italiane. Il Rapporto Consob 2022 sulla Rendicontazione non finanziaria delinea una crescente integrazione tra sostenibilità e finanza, elemento chiave per rendere la transizione ecologica non solo auspicabile, ma reale. Nel 2022, riporta la Commissione nazionale per le società e la borsa, i fattori ambientali, sociali e di governance hanno concorso a determinare idegli amministratori delegati in 127 società con azioni ordinarie negoziate sul mercato Euronext Milan, pari al 58,5% del totale, un incremento dell’11,5% rispetto alle 106 del 2021. Per capire come la rivoluzione ESG stia impattando sull’economia, è interessante notare che i temi di sostenibilità influenzino la remunerazione del CdA soprattutto in ambito finanziario ...