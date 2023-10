Cristiana Falcone | l’etica come motore di crescita economica sostenibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13/10/2023. New York, crocevia delle questioni globali e sede dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta dal 18 al 22 settembre 2023. Qui, nell’ultimo incontro, i leader mondiali si sono ritrovati a discutere i temi più urgenti e le sfide che il pianeta sta affrontando. Dall’intelligenza artificiale alla crisi climatica, è chiaro che il futuro dell’umanità e la sua sopravvivenza dipendono dalle decisioni prese in queste aule con dibattiti cruciali della diplomazia internazionale., consigliere e membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Sostenibilità in TIM, commenta le visioni, le preoccupazioni e le soluzioni comuni proposte all’Assemblea. Governance AI verso nuove linee guida Quest’anno la focalizzazione sui temi dell’intelligenza artificiale ha evidenziato quanto sia sentita la necessità di una ...