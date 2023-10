Crediti deteriorati | l' avvocato Carteni LEAD Studio Legale | ' Rischiamo di innescare un cortocircuito degli NPL nella tempesta perfetta dei

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Come è possibile formulare 10 mila comunicazioni formali preventive prima della cessione senza potersi avvalere della Gazzetta Ufficiale? Spesso i debitori della fascia small ticket sono persone ...

Il Parlamento sta discutendo due proposte di legge il cui obiettivo è regolamentare il mercato deia tutela di piccole imprese, commercianti, artigiani e famiglie. Ma presentano alcune criticità come sottolinea l'avvocato Giuseppe Carteni, partner di LEAD Studio Legale, in un'...

Npl, la Bce boccia l'Italia. Vigilanza preoccupata per le proposte ... Milano Finanza

L’assoluzione degli ex Mussari e Vigni annulla un miliardo di rischi legali per la banca. Se il 27 ottobre anche Profumo e Viola saranno assolti in appello ...(Teleborsa) - Schroders, multinazionale inglese di gestione del risparmio, ha una quota pari al 5,022% nel capitale di doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero ...