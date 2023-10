CR7 torna sul trono dei giocatori più pagati al Mondo | Messi e Neymar chiudono il podio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cristiano Ronaldosull'”Olimpo” deipiùal. Dopo che per un pò ilè stato di Kylian Mbappe, il fenomeno portoghese si è ripreso nuovamente la vetta. Infatti, secondo la classifica diramata da Forbes, Cristiano Ronaldo è il giocatore attualmente più pagato con dietro. Con un incasso previsto di 260 milioni di dollari nella stagione 2023/2024, il cinque volte Pallone d’Oro èto in cima alla classifica. Dietro del portoghese si stanzia Lionel, che a 38 anni, ha strappato un contratto di 65 milioni di dollari a stagione, a cui vanno sommati 70 milioni di guadagni extra-campo. Chiude ilil brasiliano, che nella scorsa estate, ha ...

RIAD (Arabia Saudita) - Sia parlare di Cristiano Ronaldo , ma non per le sue gesta in campo. Il portoghese, infatti, è tornato al centro dell'attenzione soprattutto in Iran , dovesi è recato con l' Al Nassr per ...

Cristiano Ronaldo torna in Serie A | Con la tassazione agevolata si ... Dotsport.it

Cristiano Ronaldo è stato protagonista di diversi episodi controversi ma non avrebbe mai immaginato di finire nei guai per aver abbracciato e baciato affettuosamente una donna disabile.