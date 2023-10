Covid oggi Italia | bollettino ultima settimana | 41 626 contagi e 161 morti

(Di venerdì 13 ottobre 2023)insono stati pubblicati i dati relativi all’andamento della pandemia di-19 nell’. Ilriferisce di 41.626 nuovi casi positivi, con una variazione in calo del 5,7% rispetto allaprecedente, quando ierano stati 44.139. Tuttavia, la notizia preoccupante riguarda i decessi, che sono aumentati del 17,5% rispetto allaprecedente, passando da 137 a 161. L’indice di trasmissibilità (Rt), calcolato in base ai casi con ricovero ospedaliero al 3 ottobre, è ora pari a 1,08, in leggero aumento rispetto allaprecedente e sopra la soglia epidemica. L’incidenza di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 5-11 ottobre è pari ...

Dopo l'emergenzava garantita "grande attenzione a tutte le fasce sociali ed anagrafiche che ... "Stiamovivendo un momento difficile per la sanità", ha osservato Fontana, rimarcando "in ...

Genova – Partirà da lunedì 16 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, così come le vaccinazioni anti-Covid per gli immunocompromessi, da oggi (venerdì 13 ottobre) è possibile ...