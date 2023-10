Costringe sorella ad uscire a notte fonda per prelevare i soldi della droga | arrestato 30enne del capoluogo

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Caserta. I carabinierisezione radiomobilelocale Compagnia hanno tratto in arresto undel posto, ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti contro familiari. A richiedere l’intervento dei carabinieri, alle 02.30 di questa, sono stati gli stessi genitori conviventi dell’che hanno temuto per l’incolumità dell’altra loro figlia che, in pigiama, era stata intimidita e costretta dal fratello addi casa per recarsi con lui ad uno sportello Postamat perdenaro contante da consegnargli. Agli operatoriCentrale Operativa i richiedenti hanno fornito una dettagliata descrizione dei fratelli e di come erano vestiti. È proprio grazie alle loro indicazioni che l’equipaggio del radiomobile è ...