Così l’intelligenza artificiale rivoluzionerà scuola | università e aziende Gli scenari di Dattoli Talent Garden

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023)sta già avendo un impatto notevole su formazione e insegnamento, e in generale sull’intero processo che porta all’acquisizione di nuove competenze. Ma strumenti come ChatGpt e Midjourney, e le loro evoluzioni già in arrivo, saranno in grado di trasformare completamente il settore, e chi non si prepara rischia solo di venire travolto dalla rivoluzione. Di questo si parlerà a EduTech Challenges, il 26 e 27 ottobre a Roma, la seconda edizione della manifestazione organizzata da, la più importante realtà europea nel campo della digital education, con la direzione scientifica del Politecnico di Milano, di Hyper Island e di Edtech italia. Formiche.net ha chiesto a Davide, fondatore e Ceo dicosa c’è di nuovo ...