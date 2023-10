Così la Minerals security partnership prova a sganciarsi dalla Cina sulle terre rare

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È entrata nel vivo l’iniziativa che raccoglie alcune tra le principali potenze industriali del pianeta e che guarda all’approvvigionamento di materie prime critiche (CRMs) come una questione strategica e di sicurezza industriale. Si tratta della(Msp), alleanza multilaterale lanciata dagli Stati Uniti nel 2022 con l’obiettivo di diversificare le supply chain per i materiali essenziali per la decarbonizzazione e la digitalizzazione. I membri della, tra cui l’Unione europea, Canada, Australia, Francia, Germania, Svezia, Finlandia, Giappone, India e Corea del Sud, oltre all’Italia che ha annunciato un mese fa l’ingresso nell’importante iniziativa, si sono riuniti a Londra durante la London Metal Exchange (Lme) Week Industry. L’occasione è stata fertile per facilitare la ...