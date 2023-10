Cosa manca al LWO?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Partiamo col dire che non sono un fan delle “rivisitazioni”. Se un’idea ha avuto successo in passato non è detto che lo riscuota ogni volta che la si tira fuori. Anzi, vale quasi sempre l’equazione contraria. Nel 2002 la WWF decise di portare in scena l’NWO, che tanto successo ottenne in WCW, con il risultato che fu una rivisitazione scialba e del tutto “fuori tempo” dello storico gruppo. O ancora, la stessa WCW si mise in testa di mettere in scena dei “Dream match” con lottatori che in altre federazioni (in special modo nella allora rivale WWF) non si erano mai incrociati per i più svariati motivi. Si ricordino i vari Piper vs Hogan, Ultimate Warrior vs Hogan o Ric Flair vs Hogan. Tutti passati alla storia come match da incubo piuttosto che match da sogno. La scelta di riesumare il Latino World Order oggi, che 20 anni fa in WCW rappresentò un valido baluardo contro lo ...