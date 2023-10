Corteo studenti Roma | tensione alla manifestazione – Video

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Momenti ditrae forze dell'ordine alin programma oggi a. In strada glidei collettivi della Sapienza che manifestano contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Momenti di tensione trae forze dell'ordine alin programma oggi a Roma. In strada glidei collettivi della Sapienza che manifestano contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra.

Roma, tensione studenti-polizia al corteo nei pressi della Sapienza ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Momenti di tensione tra studenti e forze dell’ordine al corteo in programma oggi a Roma. In strada gli studenti dei collettivi della Sapienza che manifestano contro le riunioni dei ...Momenti di tensione al corteo, partito dal piazzale Aldo Moro a Roma, degli studenti dei collettivi della Sapienza in solidarietà con il popolo palestinese e contro le riunioni dei movimenti giovanili ...