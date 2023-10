Corona | 'Se non fossi uscito | le forze dell'ordine avrebbero aspettato le partite dell'Italia Siamo solo all'inizio'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabrizio, autore'inchiesta che sta scuotendo il calciono su Dillingernews, è intervenuto su Radio Radio: "Se no...

Tra l'altro, in un momento contingenteparticolarmente roseo per il club, che la scorsa estatesi è potuta nemmeno permettere di fare mercato per le note problematiche finanziarie.le ...

La bomba di Corona: "Non solo Fagioli, scommettono anche Tonali e Zaniolo" Tutto Napoli

La rivelazione di Corona: "Non solo Fagioli, anche Tonali e Zaniolo scommettono" Tutto Juve

Nuovi guai in vista per Fabrizio Corona. Dopo le rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio, l'ex re dei paparazzi potrebbe infatti rischiare la sorveglianza speciale. La parola passa ...Il terremoto calcistico che sta sconvolgendo il panorama dello sport italiano rischia di essere sempre più travolgente. Al centro dell’inchiesta un caso di scommesse presunte illegali. Tra i ...