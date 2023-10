Corona | «Scommesse | molti nomi e non solo Serie A! A Coverciano…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)continua a rivelaredi calciatori coinvolti nel calcioe l’ultimo in ordine cronologico è quello di Zalewski della Roma. L’ex Re dei Paparazzi, intervenuto in diretta su Radio Radio, aggiunge qualche dettaglio sull’inchiesta rivelando che tra i presunti scommettitori ci sarebbero noncalciatori diA RIVELAZIONI – Fabriziosta rivelando idei presunti calciatori coinvolti in un giro diillegali. L’ex Re dei Paparazzi sostiene che senza le sue rivelazioni le forze dell’ordine non sarebbero mai andate a Coverciano: «Perché sono andati ieri a Coverciano? Non sarebbero mai andati lì se non avessimo fatto inoi per non intaccare la partita dell’Italia e Tonali è un giocatore perno. ...