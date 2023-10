Corona | ' Per la mia fonte anche la mamma di Zaniolo coinvolta nelle scommesse'

Fabrizioè pronto a fare il quarto nome del calciatore che sarebbe coinvolto nel giro di scommesse ... Tonali, oggi un altro giocatore", ha commentato con una storia sul suo profilo Instagram...

Corona in Questura per Fagioli. E spuntano i nomi di Zaniolo e Tonali - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio scommesse, Fabrizio Corona convocato in questura per il caso in cui è indagato Nicolò Fagioli: “Lo fan… La Repubblica

Per adesso dal club giallorosso non ci sono reazioni, ma Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto oscurata del calciatore in questione. E proprio da questa foto sono nate una serie di ...E l’annuncio dell’annuncio dell’annuncio. Che per moltiplicazione amplifica lo stesso effetto dirompente della notizia secca. Il sistema Corona, appunto. E’ un gioco, non per forza d’azzardo. Ma la ...