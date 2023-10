Corona | «Non ci sono giocatori del Napoli coinvolti nell’inchiesta scommesse»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabriziosta facendo il giro delle radio e delle emittenti per fornire ulteriori dettagli sulle sue rivelazioni circa il caso delleche ha coinvolto il calcio italiano. A Radio Kiss Kissha dichiarato: «Non cicalciatori delimplicatisul calcio. Alle 14 svelerò sul mio portale il quarto nome. Presidenti? La Procura ha secretato tutto, non posso aggiungere altro» ESCLUSIVA – Fabrizio #a #KissKiss: “Non cicalciatori delimplicatisul #calcio. Alle 14 svelerò sul mio portale il quarto nome. Presidenti? La ...

...e Sandro Tonali sono soltanto i primi tre nomi che sono sono stati coinvolti da Fabrizio(... CASO TOFFOLO -meno importante ciò che sta accadendo a Harry Toffolo , esterno difensivo del ...

Calcioscommesse, Corona: «Non solo Fagioli, lo fanno anche Tonali e Zaniolo» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Corona: "Non sono coinvolti solo Zaniolo e Tonali. Juventus da retrocessione, sapeva di Fagioli dal... Fcinternews.it

Fabrizio Corona, dopo aver fatto partire un nuovo scandalo legato al calcioscommesse, oggi è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è nessun calciatore del Napoli coinvolto in ...L'ex re dei paparazzi interviene sul caso delle scommesse illegali in cui sono coinvolti Fagioli, Tonali e Zaniolo: sequestrati dalla polizia a Coverciano smartphone e altri device ai tre indagati ...