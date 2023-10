(Di venerdì 13 ottobre 2023) Intervenuto a Sportitalia,ha svelato nuovi particolari in merito alla vicenda scommesse, in particolare sue la

Dopo aver fatto il nome di Fagioli, centrocampista dellagià iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Torino e già ascoltato dalla Procura FIGC, Fabrizioha tirato in ...

Corona in Questura per Fagioli. E spuntano i nomi di Zaniolo e Tonali - Sportmediaset Sport Mediaset

Corona: “Juventus sapeva di Fagioli. Reato da retrocessione. Altri coinvolti” Pianeta Milan

Fabrizio Corona ha fatto ulteriori rivelazioni sulla vicenda calcioscommesse ... Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolte sono loro due. La Juventus sapeva di Fagioli dal ...Corona non è indagato, come chiarito dalla sua legale ... piattaforma illegale per le scommesse finita al centro dell’indagine. Il centrocampista della Juve ha negato di aver mai giocato sulle partite ...