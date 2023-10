Corona choc | «Ho altri 50 nomi di giocatori di Serie A coinvolti nel caso scommesse»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabrizio: per ilavrebbe pronti50didel campionato italiano Fabrizio, sul proprio profilo Instagram, ha ammesso di avere50didinel. Lo ha svelato in una telefonata con un giornalista del Corriere della Sera. LE PAROLE – «Secondo te non ho ancora 50dellaA? Non te li vengo a dire a meno che non dici a Cairo che mi fa un bonifico di 300.000 euro».