Coppa del Mondo | Ceccon è argento nei 200 dorso | fa la seconda prestazione italiana all time

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Atene – Dopo la tripla d’oro conquistata nella tappa inaugurale delladeldi Nuoto a Berlino (leggi qui), Thomasprosegue a salire sul podio e lo fa anche ad Atene, nel secondo appuntamento della competizione. Inaugura in questo modo il suo week end e l’Azzurro si piazza secondo nei 200. Pieno di pubblico il complesso natatorio di Oaka e l’Italia lo festeggia ancora una volta.sigla il tempo di 1:56.49, suo primato personale eall-. L’Azzurro plurimedagliato olimpico, mondiale ed europeo ha condotto la gara fino a tre quarti, poi ha subìto la forza prepotente del sudafricano Pieter Coetze, che negli ultimi metri della finale si è piazzato primo con il crono di 1:56.32. ...

Atleta supremo, deve migliorare ancora tanto nelle letture di gioco su entrambi i laticampo. ... Il nuovo torneo invernale, una specie di, potrebbe poi essere un traguardo per Minny: qualcuno ...

Coppa del Mondo ad Atene: Ceccon battuto, ma sfiora il record dei 200 dorso La Gazzetta dello Sport

Coppa del Mondo: Thomas Ceccon secondo nei 200 dorso ad Atene CONI

La Coppa del Mondo di nuoto arriva nel complesso Oaka di Atene e l'Italia può guardare con il sorriso ai futuri impegni. Buoni, ottimi segnali da Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, gli unici rapprese ...Quando ormai si contano i giorni per l’inizio della Coppa del Mondo del 2023-2024 di sci alpino, gli azzurri del settore maschile, per quel che riguarda in particolare la disciplina dello slalom gigan ...