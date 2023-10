Convegno dei Giovani industriali | Urso | Italia più coesa di Francia e Germania Il taglio del cuneo sarà strutturale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Abbiamo raggiunto la consapevolezza che siamo un sistema Paese. E’ un paese più coeso di. Il simbolo? Il Patto di sistema contro l’inflazione, il carrello tricolore. In nessun Paese è successo. Noi stiamo affrontando in maniera piùl’inflazione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfointervenendo al 38°deiImprenditori di Confindustria a Capri. “Sulla manovra pesa l’alto debito pubblico, notevolmente aumentato negli ultimi anni, pesa poi l’aumento dei tassi della Bce che ci costringe a pagare di più il rifinanziamento, pesa la contabilità per quest’anno e i prossimi anni del superbonus. Nessuna autorità aveva valutato appieno le conseguenze di questa misura” ha dettosottolineando che “con ...