Controlli nei cantieri | contestate diverse irregolarità

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Taranto e del N.I.L. del capoluogo ionico sono stati impegnati in vari servizi per il contrasto al traffico di droga, procedendo contestualmente al controllo di alcune imprese, allo scopo di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, soprattutto riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono state controllate 11 imprese, riscontrandoin 7 di queste, procedendo, complessivamente, alla denuncia di 5 persone. Dei circa 40 lavoratori controllati, ben 7 erano “irregolari”. Il totale, tra ammende e sanzioni amministrative comminate è pari a quasi 40000 euro. Durante i, effettuati a Taranto, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Castellaneta, sono state riscontrate carenze di vario tipo. In diversi, le ...