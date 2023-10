Conte | «Rientro? Voglio chiarire Quando torno sarà dura per tutti»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è il protagonista di stasera al Festival dello Sport di Trento. L’ex allenatore dell’Inter, fermo da qualche mese dopo la fine dell’esperienza col Tottenham, vuolein merito alle voci che lo accostano al Napoli.TORNA? – In Serie A l’ultima panchina di Antoniorisale aera all’Inter. Ora, nel pieno delle voci sul Napoli, manda un messaggio chiaro: «Sono uscite un po’ di voci di mercato su di me. Adesso ho ancora bisogno di dedicare un po’ di tempo a me stesso, a mia figlia che sta crescendo e ha sedici anni. Nell’esperienza al Tottenham ho vissuto da solo in un albergo, è una scelta di vita e mi sento di proseguire questo percorso. Poi un domani vorrò ricominciare, pronto a dare battaglia, eper ...