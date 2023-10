Conte querela il presidente della comunità ebraica di Milano

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 “Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c’è stata nessuna smentita”.Così Giuseppe. “Agiremo quindi in giudizio contro il signor Meghnagi, perché non gli possiamo permettere questa grave, intollerabile diffamazione, che getta fango sui valori, sulle idee e sulla storia dei rappresentanti, degli attivisti, dei cittadini che sostengono la nostrapolitica”, annuncia il leader M5s. Lo mette nero su bianco in un lungo post su Facebook, tornando sulle parole deldiWalker Meghnagi, che ha accusato i pentastellati di antisemitismo. “Stasera manca un partito, non li vogliamo perchè sono antisemiti e lo dico ad alta voce”, ha detto ieri sera Meghnagi, intervenendo ...