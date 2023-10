Conte e accuse antisemitismo | “Se Meghnagi vuole fare politica non parli per comunità ebraica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'ex premier: "Manifestò sostegno a Meloni e La Russa, rischia didanni alla stessa 'causa' per la quale è stato votato ed eletto". E annuncia: "Agiremo in giudizio contro di lui" Ci ha riflettuto per una notte intera Giuseppeprima di rispondere alledilanciate al Movimento 5 Stelle e a lui stesso dal presidente delladi Milano Walker. Poi lo ha fatto con una ‘lettera aperta a chi infama me e il M5s’ pubblicata su Facebook in cui annuncia l’intenzione di agire in giudizio contro“perché non gli possiamo permettere questa grave, intollerabile diffamazione”. “Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza – scrive– ma non c’è stata nessuna smentita. Agiremo quindi ...