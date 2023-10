Consegnata la Croce d' Argento alla bandiera della Santa Barbara

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La caserma “” di Milano è stata teatro del conferimentod'al merito dell'Esercitodi guerra del primo reggimento Trasmissioni. L'importante riconoscimento è stato assegnato in particolare per l'impegno che il reggimento ha dimostrato durante gli anni difficilipandemia, quando i militari hanno contribuitorealizzazionestruttura presso l'Ospedale Militare di Baggio, nonchérealizzazione e al sostegno logistico del Drive Through nell'ex parcheggio dell'Expo 2015 di Parco Trenno. Senza dimenticare le numerose missioni all'estero, gli interventi durante le calamità che hanno colpito il Paese e la partecipazione all'operazione “Strade ...