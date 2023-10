Confagricoltura | produzione olio di oliva +20% a 290mila tonnellate

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA – Ladidiitaliana nel 2023/24 dovrebbe attestarsi intorno alle, con un aumento del 20% circa rispetto alle 240.000del 2022. Al Centro-Nord si registrano importanti cali produttivi, mentre al Sud la situazione è migliore ma non è comunque omogenea. I prezzi allarestano elevati e si dovrebbero attestare tra 915 euro e 925 euro a quintale. Lo ha detto ad Askanews Walter Placida, presidente della Federazione nazionale di Prodotto(Fnp) di. Sulla raccolta, ovviamente, ha influito e influirà molto la questione meteorologica, spiega Placida: “potrebbe anche essere leggermente inferiore se non dovesse piovere, mentre se piovesse e facesse un po’ meno ...

olio di oliva +20% a 290mila tonnellate 'Già oggi sono visibili aumenti a scaffale di circa il 50% rispetto a gennaio e di circa il 60 - 65% rispetto agli andamenti degli ...

