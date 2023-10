Concorso Università di Venezia | Assunzioni per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Presso l’Ca Foscari diè indetto unPubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di operatore per la didattica innovativa, categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per l’ufficio offerta formativa dell’area didattica e servizi agli studenti.diperL’Ca’ Foscariha avviato unpubblico attraverso l’organizzazione di esami al fine di individuare il candidato più idoneo per occupare un ruolo di rilevanza all’interno della sua struttura. Si tratta di un incarico a tempo indeterminato, che rientra nella categoria C, con la posizione economica C1 e inserito nell’ambito dell’area amministrativa ...