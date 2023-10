Concorso Università di Pisa | Assunzioni per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Presso l’diè indetto unPubblico per per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.diperCon la presente comunicazione, si desidera informare che è stata avviata la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato. Tale procedura è in conformità con l’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e l’articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 36/2022. L’obiettivo principale di questa selezione è allineare le attività di ricerca alle misure previste dal Piano Nazionale per gli ...