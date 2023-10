Concorso Politecnico di Milano | Assunzioni per Ricercatori

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Presso ildiè stato annunciato unPubblico per la selezione di 1 ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 09/A3, che riguarda la Progettazione industriale, le Costruzioni meccaniche e la Metallurgia. Questa posizione è destinata al Dipartimento di Meccanica.diperCon decreto del 25 settembre 2023, numero 10977, e codice di procedura 2023 RTDA DMEC 10, presso il nostro istituto è stata avviata la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato (junior), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in vigore al 29 giugno 2022. Questa selezione riguarda il settore concorsuale e il Dipartimento specificati di ...

...anni '90 si fece l'ipotesi di un suo uso come sala congressi della sede staccata del. ... bandire undi idee nel quartiere e in città per definire le finalità, i modi e gli ...

Seconda edizione del Festival/Concorso del Cortometraggio di ... Lo Scarpone

Stefano Boeri indagato a Milano con due docenti del Politecnico, l ... Open

Tutti docenti della scuola di architettura del Politecnico i protagonisti dell'indagine per conflitto d'interessi. Sala: «L'intervento della Procura non dovrebbe rallentare i nostri lavori» ...L'archistar Stefano Boeri è indagato assieme ad altre persone dalla Procura di Milano per turbativa d'asta in relazione al progetto vincitore della Nuova ...