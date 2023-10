Concorso AOU di Bologna | Assunzioni per Operatori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) diè stato bandito unPubblico per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di operatore tecnico specializzato cuoco, area degli, a tempo indeterminato. AOU diperL'IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di, in particolare il Policlinico di Sant'Orsola, ha lanciato unPubblico, il cui scopo è la selezione di un professionista per il ruolo di operatore tecnico specializzato cuoco nell'ambito degli. Questa opportunità è destinata a un contratto a tempo indeterminato. Ilprevede una selezione basata su titoli ed esami, con l'obiettivo di ...