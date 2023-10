Concorsi truccati alla ASL di Latina | l’ammissione in aula | “Mio padre tra gli addetti al controllo”

Leggi su dayitalianews

Nel corso dell'ultima udienza del processo a carico di Claudio Moscardelli, ex segretario del Pd, all'ex dirigente dell'azienda sanitaria Claudio Rainone e il funzionario della Asl pontina Mario Graziano Esposito, sono emerse nuove testimonianze significative. Questi tre imputati devono rispondere a vario titolo di corruzione, falso e rivelazione di segreto d'ufficio, in riferimento a duedella Asl, uno per 23 posti da collaboratore amministrativo e uno per 70 posti da assistente amministrativo. Il Tribunale, presieduto da Laura Morselli, ha ascoltato uno dei partecipanti al concorso da 70 posti, che è risultato idoneo, anche se non tra i primi classificati. Il giovane ha spiegato di non aver riscontrato anomalie nello svolgimento delle prove, sia scritte che orali. Tuttavia, durante il suo interrogatorio da parte ...