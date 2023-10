Con questo look Ryan Reynolds è il docente universitario che tutti gli studenti desiderano

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha un gusto molto particolare nel vestire. Quando non se ne va in giro con abiti normalissimi, come t-shirt aderenti, pantaloni kaki e cappellini a cinque pannelli del Wrexham Football Club, ama la sartoria. Ha un arsenale di abiti slim-fit di Brunello Cucinelli, adatti al suo fisico da Deadpool, e due pezzi di Thom Browne. Mentre molte star hollywoodiane puntano su abiti stravaganti e spettacolari per fare scalpore sul red carpet,preferisce un'estetica più dadegli anni '70, anche se con uno stipendio da superstar. Si veste come se avesse una conferenza stampa per la prima di un blockbuster alle 12 e una lezione di cartografia alle 15. Eppure è sexy, molto sexy.è un professore che non ha bisogno di inviare ...