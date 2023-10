Con "Ageless" Gabriele Baldocci apre le porte alla composizione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si chiama "", il brano cheha dedicato all'amico scomparso Ezio Bosso. Prima anticipazione dell'album per piano solo disponibile dal 13 ottobre. Il pianista livornese, pupillo ...

Nel 2003 partecipa al concorso Martha Argerich di Buenos Aires; non vince, un'ingiustizia seconda la grande pianista che lo porta in tournéesé., "senza età", è il brano che dedica all'...

L'intero album sarà ...Esce oggi "Ageless", il nuovo album del pianista Gabriele Baldocci: la nostra intervista al compositore livornese.