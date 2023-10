Compravendite e abusivismi edilizi nel Salento | parola alla titolare di Larosa Immobiliare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) - L'agenziasalentina supporta acquirenti e venditori nella gestione di pratiche urbanistiche e sanatorie, fornendo anche assistenza nella traduzione in lingua di procure e documentazioni, oltreché nelle pratiche diccio utenze Lecce, 13 ottobre 2023. Come rilevato da recenti dati Istat, l'abusivismoo in Italia è un fenomeno ancora assai diffuso. Sviluppatosi a cavallo fra gli anni ‘50 e '60, è un problema che ha vessato in particolar modo il Sud Italia dove sono tantissimi gli immobili che in passato sono stati costruiti illegalmente, spesso a danno del paesaggio, ed oggi rappresentano un vero ostacolo sia nella vendita che nell'acquisto. “Il problema dell'abusivismoo è una piaga che affligge l'Italia ed in particolare il. Chi si appresta ad ...