Como | ragazza accoltellata dal fidanzato | è gravissima

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ha accoltellato la fidanzata nel letto, poi è fuggito, salvo cambiare idea, tornare in casa e chiamare aiuto: è successo ieri sera a. La vittima è una 21enne originaria di Vimercate (Monza), trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove – fa sapere questa mattina con una nota la squadra mobile di, che sta indagando sull’aggressione – si trova in pericolo di vita. L’aggressore, un 25enne originario di Varese con precedenti di polizia, è stato fermato per tentato omicidio. Arrivati nell’appartamento condiviso dalla coppia, in via Nino Bixio a Coma, gli agenti della volante hanno trovato “sul pianerottolo il 25enne che, in preda al panico, chiedeva aiuto dicendo di aver combinato un guaio”. La, soccorsa dal 118, era ancora stesa sul letto sanguinante e con diverse ...