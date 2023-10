Como | Braga Pd | ' ragazza vittima di violenza maschilista basata su possesso e sopraffazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Una donna, unadi poco più di 20 anni, combatte per la vita dopo che il fidanzato l'ha ferita ripetutamente con un coltello durante una lite. Un racconto raccapricciante che questa volta viene dalla mia città,. Ancora una donnadi una culturasule sulla. Colpisce l'età dell'uomo, 25 anni, segno che anche tra i giovani l'educazione al rispetto e alla differenza ancora è lontana e non capita. Chiediamo sicurezza, aiuti e sostegni per chi fugge dallamaschile ma non dimentichiamo di far crescere le nuove generazioni nel rispetto e nella parità combattendo fin dalla scuola i comportamenti sessisti e intolleranti contro le donne". Così in una nota, Chiara ...