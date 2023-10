Come ingrandire gli occhi con il trucco | il tutorial make up facile e leggero

Leggi su amica

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Truccarsi non è solo un modo per esprimersi. A volte, infatti, ilup diviene una strategia per correggere i piccoli difetti del visoaie e punti neri, ma anche discromie einfossati o palpebra incapucciata. Giocare con gli effetti visivi, infatti, è il modo più semplice per dare armonia al viso, riequilibrando i lineamenti, se necessario. Spesso, il protagonista di questo tipo diup è lo sguardo, tra consigli a effetto lifting epergli. Un espediente che può davvero trasformare il viso, facendolo apparire più giovane e fresco e, magari, cancellare i segni dell’invecchiamento. Aprire lo sguardo, infatti, è sempre una buona idea, una soluzione antiage che può allontanare la stanchezza e il peso degli ...