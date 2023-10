Come digerire più facilmente ed avere più energia | i medici svelano i trucchi per vivere meglio

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 13 ottobre 2023)tutto, persino le pietre: con questi consigli non avrai più alcun problema a mandare giù la cena, è assicurato! Gonfiore e disturbi intestinali sono fonte di malessere, imbarazzo e profondo disagio. Non temere, perché ci sono molti più modi di quelli che pensi che possono aiutarti. Ti spieghiamo anchel’alimento più pesante del mondo, dato che probabilmente non sai che attuando questi piccoli consigli puoi risolvere tutto. Stare in salute significa amarsi, stare bene con sé stessi, e con gli altri, ma non solo. Vuol dire anche imparare ad apprezzare tutti i cibi. Ecco i trucchetti migliori per una buona digestione – Grantennistoscana.itNon tutti hanno un rapporto “felice” con il cibo. Ci sono tantissime e svariate cause che implicano ciò. In molti contesti si tratta di malattie psicologiche, ...