(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fulvio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al casoche si è abbattuto sul

Collovati: “Scommesse Il calcio italiano ci ricasca puntualmente” Pianeta Milan

Caso scommesse, Collovati: "Se le società sapevano perché non sono intervenute" Tutto Cagliari

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC ...Fulvio Collovati, opinionista ed ex calciatore della nazionale italiana, durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio".