Circonvallazione | due ragazzi scappano dai carabinieri su una moto rubata | uno finisce in carcere minorile

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Tra i quartieri Ognina e Picanello, idella Stazione di Sant’Agata Li Battiati, a Catania, hanno arrestato in flagranza un minorenne catanese di 16 anni, responsabile di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella circostanza la pattuglia di militari, intorno alle ore 12.00, durante la propria attività di pattugliamento, si è accorta del sopraggiungere di unciclo con due giovani a bordo, il cui conducente, alla loro vista, ha platealmente rallentato la marcia, attirando però in tal modo l’attenzione della “gazzella”. In particolare, al conseguente alt dei militari dell’Arma, il passeggero con un balzo fulmineo è disceso dal veicolo, dileguandosi a piedi, mentre il giovane che si trovava alla guida, ha subito ripreso la corsa inper scappare lungo la ...

... parlando del caos di via Roma, l'ha chiamato in causa: 'Come fanno a passare incorsie anche i ... Quartucciu, Selargius e Pirri perchè non prendono la, davvero libera e scorrevole ...

Oggi la consegna dei lavori relativamente alla perimetrazione ed ... Ufficio Stampa

Cantiere al rondò dell'A4: riaprono due rampe di collegamento con la circonvallazione Paltriniano Prima Bergamo

Due cicliste investite da un camion a Fontanella, Bassa Bergamasca. Una donna di 63 anni è in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII, l'altra di 76 anni in codice verde a Romano di Lombardia. T ...Un altro passo avanti: nella notte tra giovedì e venerdì 13 ottobre aprono, nell’ambito dei lavori della rotatoria dello svincolo di Bergamo sulla A4, altre due importanti direttrici oggetto di ...