Cina | causa conflitto è ingiustizia contro i palestinesi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Iltra Hamas e Israele ha dimostrato che la via "per risolvere la questione palestinese sta nel riprendere i colloqui di pace autentici il più presto possibile e nel realizzare i diritti ...

"Lainvita a dare prova di moderazione, ad allentare le tensioni quanto prima e a prevenire un'espansione del conflitto", ha aggiunto Wang, per il quale è prioritario garantire la sicurezza dei ...

Hamas impedisce ai civili palestinesi di lasciare Gaza City e lancia una pioggia di missili su Israele. Il ministro degli Esteri iraniano incontra il capo degli Hezbollah in Libano, mentre crescono le ...Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha dichiarato che la via per risolvere la questione palestinese è riprendere i colloqui di pace autentici e garantire i diritti legittimi della nazione palestin ...