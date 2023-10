Cilento | importante ritrovamento archeologico | avvisata l’Ambasciata della Grecia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una necropoli romana è stata scoperta il 6 di Ottobre durante alcuni lavori stradali a Battipaglia, cittadina con circa 50mila abitanti, in provincia di Salerno. L’intervento del Consorzio ASIS è finalizzato alla rifunzionalizzazionerete idrica in via Belvedere, nelle immediate vicinanze del centro urbano. Qui è avvenuta una scoperta di eccezionale valore: è stata portata alla luce una porzione di un sepolcreto di età romana di notevole rilevanza. Ne ha dato notizia, poco fa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. All’interno di uno spazio funerario, presumibilmente un recinto o un monumento funerario, è stato rinvenuto anche un sarcofago in marmo greco con coperchio, stilisticamente collocabile nel III secolo d.C. Questo sarcofago presenta una decorazione, rara e raffinata, su uno dei lati ...