Ciclista travolto da due auto sull’Appia | 18enne perde la vita

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Statale 7 Appia miete un’altra vittima. Questa mattina, all’alba, unoriginario del Burkina Faso ha perso lamentre percorreva in bicicletta la strada nel territorio di Rotondi, tra le città di Montesarchio e Airola. Il ragazzo non sarebbe morto sul colpo ma a seguito di una tragica circostanza: secondo una prima e sommaria ricostruzione, infatti, una vettura avrebbe urtato la bici causando la caduta dell’extracomunitario che però, pochi istanti, dopo sarebbe statoe quindi ucciso da un’altrache sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. Per ilnon c’è stato scampo, tanto che i soccorsi prestati dal personale medico del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla. Sono intervenuti sulla statale anche i Carabinieri ...