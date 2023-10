Ciclismo | Tour of Guangxi 2023 | Jonathan Milan vince la seconda tappa e diventa leader della generale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Continua a parlare italiano ilof, evento Worldin programma in Cina. Dopo il trionfo di Elia Viviani nella frazione inaugurale, la– 150 km da Beihaj a Qinzhou – è stata vinta da, capace di trionfare in volata. Il 23enneBahrain-Victorious aveva già sfiorato la vittoria 24 ore prima, venendo battuto solo dal connazionale Viviani, e ci è finalmente riuscito a Qinzhou, precedendo l’olandese Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) e il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates). Grazie a questo successo,si è inoltre portato in vetta alla classifica, staccando di 4 secondi il belga Dries de Bondt e di 6 Elia Viviani (16° in ...

Dopo tre cancellazioni consecutive a causa della pandemia, il Giro del Guangxi (ultimo appuntamento stagionale del World) ufficialmente tornato. E lo ha fatto nel nome di Elia Viviani, padrone in volata della prima delle sei tappe previste. Dietro all esperto veronese, a secco di vittorie sul massimo circuito da pi ...

Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Tour of Guangxi, evento World Tour che chiude la stagione del grande ciclismo. L'alfiere della Bahrain-Victorious si è imposto in volata sul traguardo di ...