Christian | morto in moto a 23 anni mentre andava al lavoro | polemiche sulla rotatoria dell’incidente

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Treviglio. Come ogni mattina stava andando alalla Same di Treviglio, quando per cause ancora da chiarire una volta giunto alla nuovadell’ospedale è finito contro il guardreil in cemento e non ha più ripreso conoscenza.Chessa, originario di Mozzanica, ècosì giovedì (12 ottobre), a soli 23. La dinamicaè ancora al vaglio della polizia stradale trevigliese, intervenuta subito dopo lo schianto, insieme al personale medico del vicino ospedale che ha trasportato il ragazzo in ambulanza al Papa Giovdi Bergamo, dove è spirato nel pomeriggio a causa delle gravi lesioni riportate. La tragedia si è consumata pochi minuti prima delle sei. Il 23enne era a bordo della suaquando si è schiantato ...