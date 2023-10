Chris Rock sarebbe infastidito dalle recenti dichiarazioni di Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith ha detto di esser rimasta scioccata quando Will Smith ha parlato di lei come di sua moglie durante il clamoroso episodio dello schiaffo in diretta al comicodurante gli Oscar 2022. L'attrice, che sta lanciando il suo libro di memorie, ha rivelato alla Nbc che da anni la coppia non si considera pi ...

Il comico Chris Rock avrebbe espresso il suo fastidio nell'assistere alle nuove dichiarazioni di Jada Pinkett Smith sugli Oscar e sulla sua vita privata.Le rivelazioni dell'attrice sul suo matrimonio finito da tempo e sul gesto che l'ex marito rivolse al presentatore della cerimonia degli Oscar 2022 ...