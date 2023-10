Chiusa per lavori via Nascosa a Latina | istituito il divieto di sosta e circolazione

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Buone e cattive notizie per gli abitanti disono arrivate oggi dal comune. In particolare per coloro che devono percorrere giornalmente via. E’ stato infattiil “dicon rimozione forzata per tutti i veicoli in Viaper iprevisti nel tratto compreso tra Via del Lido e la zona Q5 per un tratto di 1200 metri lineari, fino alle 18 del giorno 30/10/2023”. Dopo tante chiacchiere, quindi, partono idi sistemazione dell’importante arteria. La speranza dei residenti è che il termine prefissato non si sposti più in là, aumentando i disagi e creando più malcontento di quanto creato fino ad ora.